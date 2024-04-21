BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Nisan Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
21 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?
13:30 Başakşehir - Ç. Rizespor
19:00 Antalyaspor - Hatayspor 19:00 Galatasaray - Pendikspor 19:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa 13:30 Bodrum FK - Şanlıurfaspor 16:00 Gençlerbirliği - BB Erzurumspor 19:00 Sakaryaspor - Keçiörengücü
19:00 Antalyaspor - Hatayspor
19:00 Galatasaray - Pendikspor
19:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
13:30 Bodrum FK - Şanlıurfaspor
16:00 Gençlerbirliği - BB Erzurumspor
19:00 Sakaryaspor - Keçiörengücü
17:30 Coventry - Man United
15:30 Everton - Nottingham Forest
17:00 Aston Villa - Bournemouth 17:00 Crystal Palace - West Ham United 18:30 Fulham - Liverpool 15:00 Getafe - Real Sociedad 17:15 Almeria - Villarreal 19:30 Deportivo Alaves - Atletico Madrid 22:00 Real Madrid - Barcelona
17:00 Aston Villa - Bournemouth
17:00 Crystal Palace - West Ham United
18:30 Fulham - Liverpool
15:00 Getafe - Real Sociedad
17:15 Almeria - Villarreal
19:30 Deportivo Alaves - Atletico Madrid
22:00 Real Madrid - Barcelona
13:30 Sassuolo - Lecce
16:00 Torino - Frosinone 19:00 Salernitana - Fiorentina 21:45 Monza - Atalanta
16:00 Torino - Frosinone
19:00 Salernitana - Fiorentina
21:45 Monza - Atalanta
16:00 Lille - RC Strasbourg
16:00 Reims - Montpellier 16:00 Le Havre - Metz 18:05 Brest - Monaco 20:00 Toulouse - Marsilya 22:00 PSG - Lyon 16:30 Werder Bremen - Stuttgart 18:30 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 20:30 Freiburg - Mainz 05
16:00 Reims - Montpellier
16:00 Le Havre - Metz
18:05 Brest - Monaco
20:00 Toulouse - Marsilya
22:00 PSG - Lyon
16:30 Werder Bremen - Stuttgart
18:30 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
20:30 Freiburg - Mainz 05
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