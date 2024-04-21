BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Nisan Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Başakşehir - Ç. Rizespor 19:00 Antalyaspor - Hatayspor 19:00 Galatasaray - Pendikspor 19:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa 13:30 Bodrum FK - Şanlıurfaspor 16:00 Çorum FK - Adanaspor 16:00 Gençlerbirliği - BB Erzurumspor 19:00 Sakaryaspor - Keçiörengücü

17:30 Coventry - Man United

15:30 Everton - Nottingham Forest 17:00 Aston Villa - Bournemouth 17:00 Crystal Palace - West Ham United 18:30 Fulham - Liverpool 15:00 Getafe - Real Sociedad 17:15 Almeria - Villarreal 19:30 Deportivo Alaves - Atletico Madrid 22:00 Real Madrid - Barcelona

13:30 Sassuolo - Lecce 16:00 Torino - Frosinone 19:00 Salernitana - Fiorentina 21:45 Monza - Atalanta

16:00 Lille - RC Strasbourg 16:00 Reims - Montpellier 16:00 Le Havre - Metz 18:05 Brest - Monaco 20:00 Toulouse - Marsilya 22:00 PSG - Lyon 16:30 Werder Bremen - Stuttgart 18:30 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 20:30 Freiburg - Mainz 05

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...