Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Nisan bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 21 Nisan hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 07:40 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Nisan Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Başakşehir - Ç. Rizespor

19:00 Antalyaspor - Hatayspor

19:00 Galatasaray - Pendikspor

19:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

13:30 Bodrum FK - Şanlıurfaspor

16:00 Çorum FK - Adanaspor

16:00 Gençlerbirliği - BB Erzurumspor

19:00 Sakaryaspor - Keçiörengücü

17:30 Coventry - Man United

15:30 Everton - Nottingham Forest

17:00 Aston Villa - Bournemouth

17:00 Crystal Palace - West Ham United

18:30 Fulham - Liverpool

15:00 Getafe - Real Sociedad

17:15 Almeria - Villarreal

19:30 Deportivo Alaves - Atletico Madrid

22:00 Real Madrid - Barcelona

13:30 Sassuolo - Lecce

16:00 Torino - Frosinone

19:00 Salernitana - Fiorentina

21:45 Monza - Atalanta

16:00 Lille - RC Strasbourg

16:00 Reims - Montpellier

16:00 Le Havre - Metz

18:05 Brest - Monaco

20:00 Toulouse - Marsilya

22:00 PSG - Lyon

16:30 Werder Bremen - Stuttgart

18:30 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

20:30 Freiburg - Mainz 05

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Bu neyin telaşı Uğur Dündar! Kendini kahkahalarla savunan Uğur Dündar gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak dosyaya gizlilik kararı aldırdı!
7 Ekim'den sonra dünyaya verdiği ilk röportaj! Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, A Haber ekranlarına konuştu
G.Saraylıları üzecek haber! Okan Buruk'a dev transfer teklifi
Cimbom 24 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
Chelsea'yi deviren City finalde!
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Nisan BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Nisan 07:17
G.Saraylıları üzecek haber! Okan Buruk'a dev transfer teklifi G.Saraylıları üzecek haber! Okan Buruk'a dev transfer teklifi 00:42
Avcı'dan flaş Uğurcan Çakır sözleri! Avcı'dan flaş Uğurcan Çakır sözleri! 00:42
Fırtına Kayseri'de kazandı! Fırtına Kayseri'de kazandı! 00:42
Fırtına'nın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon Fırtına'nın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon 00:42
Transfer sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor Transfer sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor 00:41
Daha Eski
Konya'da kazanan Alanya! Konya'da kazanan Alanya! 00:41
Fred'den transfer sözleri! F.Bahçe'den ayrılacak mı? Fred'den transfer sözleri! F.Bahçe'den ayrılacak mı? 00:41
Kesenin ağzı açıldı! İsmail Yüksek Premier Lig'e Kesenin ağzı açıldı! İsmail Yüksek Premier Lig'e 00:41
Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu! Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu! 00:41
Aslan'dan Kartal'a çalım! Yıldız isim... Aslan'dan Kartal'a çalım! Yıldız isim... 00:41
Şoke eden iddia! 'Gece hayatına daldılar' Şoke eden iddia! 'Gece hayatına daldılar' 00:41