BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Çeyrek Final 22:00 Borussia Dortmund - Atletico Madrid (Exxen) 22:00 Barcelona - PSG (Exxen)

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