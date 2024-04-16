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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Nisan bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 16 Nisan hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 10:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Çeyrek Final

22:00 Borussia Dortmund - Atletico Madrid (Exxen)

22:00 Barcelona - PSG (Exxen)

SÜPER LİG 32. HAFTA VAR KAYITLARI İZLE📺 | TFF Süper Lig 32. hafta VAR kayıtları Devamını Oku BUNU DA OKU

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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