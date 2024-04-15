BUGÜNKÜ MAÇLAR - 15 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
15 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
20:00 Alanyaspor - Galatasaray (beIN Sports 1)
20:00 Alanyaspor - Galatasaray (beIN Sports 1)
1. Lig
17:00 Erzurumspor FK - Sakaryaspor (TRT Spor)
17:00 Erzurumspor FK - Sakaryaspor (TRT Spor)
Premier Lig
22:00 Chelsea - Everton
22:00 Chelsea - Everton
LaLiga
22:00 Osasuna - Valencia
22:00 Osasuna - Valencia
Serie A
19:30 Fiorentina - Genoa 21:45 Atalanta - Hellas Verona
19:30 Fiorentina - Genoa
21:45 Atalanta - Hellas Verona
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