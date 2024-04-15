BUGÜNKÜ MAÇLAR - 15 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

15 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig 20:00 Alanyaspor - Galatasaray (beIN Sports 1)

1. Lig 17:00 Erzurumspor FK - Sakaryaspor (TRT Spor) 20:00 Adanaspor - Bodrum FK (TRT Spor)

Premier Lig 22:00 Chelsea - Everton

LaLiga 22:00 Osasuna - Valencia

Serie A 19:30 Fiorentina - Genoa 21:45 Atalanta - Hellas Verona

👉2024 Bekçilik alım başvurusu ne zaman? Bekçilik başvuru şartları neler?👈

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...