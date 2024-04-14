BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Pendikspor - Başakşehir 16:00 Hatayspor - İstanbulspor 16:00 Ç. Rizespor - Antalyaspor 19:00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

13:30 Tuzlaspor - Göztepe 16:00 Şanlıurfaspor - Bandırmaspor 19:00 Kocaelispor - Giresunspor

16:00 Liverpool - C. Palace 16:00 West Ham United - Fulham 18:30 Arsenal - Aston Villa

15:00 Las Palmas - Sevilla 17:15 Granada - Deportivo Alaves 19:30 Athletic Bilbao - Villarreal 22:00 Real Sociedad - Almeria

13:30 Napoli - Frosinone 16:00 Sassuolo - Milan 19:00 Udinese - Roma 21:45 Inter - Cagliari

14:00 Le Havre - Nantes 16:00 Clermont - Montpellier 21:45 Lyon - Brest

16:30 Darmstadt 98 - Freiburg 18:30 Bayer Leverkusen - Werder Bremen

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