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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Nisan bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 14 Nisan hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 11:30
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Pendikspor - Başakşehir

16:00 Hatayspor - İstanbulspor

16:00 Ç. Rizespor - Antalyaspor

19:00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

13:30 Tuzlaspor - Göztepe

16:00 Şanlıurfaspor - Bandırmaspor

19:00 Kocaelispor - Giresunspor

16:00 Liverpool - C. Palace

16:00 West Ham United - Fulham

18:30 Arsenal - Aston Villa

15:00 Las Palmas - Sevilla

17:15 Granada - Deportivo Alaves

19:30 Athletic Bilbao - Villarreal

22:00 Real Sociedad - Almeria

13:30 Napoli - Frosinone

16:00 Sassuolo - Milan

19:00 Udinese - Roma

21:45 Inter - Cagliari

14:00 Le Havre - Nantes

16:00 Clermont - Montpellier

21:45 Lyon - Brest

16:30 Darmstadt 98 - Freiburg

18:30 Bayer Leverkusen - Werder Bremen

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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