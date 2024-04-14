BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
14 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?
13:30 Pendikspor - Başakşehir
16:00 Hatayspor - İstanbulspor 16:00 Ç. Rizespor - Antalyaspor 19:00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
16:00 Hatayspor - İstanbulspor
16:00 Ç. Rizespor - Antalyaspor
19:00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
13:30 Tuzlaspor - Göztepe
16:00 Şanlıurfaspor - Bandırmaspor 19:00 Kocaelispor - Giresunspor
16:00 Şanlıurfaspor - Bandırmaspor
19:00 Kocaelispor - Giresunspor
16:00 Liverpool - C. Palace
16:00 West Ham United - Fulham 18:30 Arsenal - Aston Villa
16:00 West Ham United - Fulham
18:30 Arsenal - Aston Villa
15:00 Las Palmas - Sevilla
17:15 Granada - Deportivo Alaves 19:30 Athletic Bilbao - Villarreal 22:00 Real Sociedad - Almeria
17:15 Granada - Deportivo Alaves
19:30 Athletic Bilbao - Villarreal
22:00 Real Sociedad - Almeria
13:30 Napoli - Frosinone
16:00 Sassuolo - Milan 19:00 Udinese - Roma 21:45 Inter - Cagliari
16:00 Sassuolo - Milan
19:00 Udinese - Roma
21:45 Inter - Cagliari
14:00 Le Havre - Nantes
16:00 Clermont - Montpellier 21:45 Lyon - Brest
16:00 Clermont - Montpellier
21:45 Lyon - Brest
16:30 Darmstadt 98 - Freiburg
18:30 Bayer Leverkusen - Werder Bremen
18:30 Bayer Leverkusen - Werder Bremen
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