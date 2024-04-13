BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
13 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?
13:30 Kasımpaşa - Konyaspor
16:00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK 19:00 Adana Demir - Kayserispor 19:00 Beşiktaş - Samsunspor
16:00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK
19:00 Adana Demir - Kayserispor
19:00 Beşiktaş - Samsunspor
13:30 Keçiörengücü - Gençlerbirliği
16:00 Boluspor - Ümraniyespor 19:00 Altay - Çorum FK
16:00 Boluspor - Ümraniyespor
19:00 Altay - Çorum FK
14:30 Newcastle United - Tottenham
17:00 Brentford - Sheffield United 17:00 Burnley - Brighton 17:00 Manchester City - Luton Town 17:00 Nottingham Forest - Wolverhampton 19:30 Bournemouth - Manchester United
17:00 Brentford - Sheffield United
17:00 Burnley - Brighton
17:00 Manchester City - Luton Town
17:00 Nottingham Forest - Wolverhampton
19:30 Bournemouth - Manchester United
15:00 Atletico Madrid - Girona
17:15 Rayo Vallecano - Getafe 19:30 Mallorca - Real Madrid 22:00 Cadiz - Barcelona
17:15 Rayo Vallecano - Getafe
19:30 Mallorca - Real Madrid
22:00 Cadiz - Barcelona
16:00 Lecce - Empoli
19:00 Torino - Juventus 21:45 Bologna - Monza
19:00 Torino - Juventus
21:45 Bologna - Monza
18:00 RC Strasbourg - Reims
22:00 Rennes - Toulouse
22:00 Rennes - Toulouse
16:30 Bayern Münih - Köln
16:30 RB Leipzig - Wolfsburg 16:30 Mainz 05 - Hoffenheim 16:30 Borussia Mönchengladbach - Dortmund 16:30 Bochum - Heidenheim 19:30 Stuttgart - E. Frankfurt
16:30 RB Leipzig - Wolfsburg
16:30 Mainz 05 - Hoffenheim
16:30 Borussia Mönchengladbach - Dortmund
16:30 Bochum - Heidenheim
19:30 Stuttgart - E. Frankfurt
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