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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Nisan bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 13 Nisan hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 10:35 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 10:40
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

13 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Kasımpaşa - Konyaspor

16:00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK

19:00 Adana Demir - Kayserispor

19:00 Beşiktaş - Samsunspor

13:30 Keçiörengücü - Gençlerbirliği

16:00 Boluspor - Ümraniyespor

19:00 Altay - Çorum FK

14:30 Newcastle United - Tottenham

17:00 Brentford - Sheffield United

17:00 Burnley - Brighton

17:00 Manchester City - Luton Town

17:00 Nottingham Forest - Wolverhampton

19:30 Bournemouth - Manchester United

15:00 Atletico Madrid - Girona

17:15 Rayo Vallecano - Getafe

19:30 Mallorca - Real Madrid

22:00 Cadiz - Barcelona

16:00 Lecce - Empoli

19:00 Torino - Juventus

21:45 Bologna - Monza

18:00 RC Strasbourg - Reims

22:00 Rennes - Toulouse

16:30 Bayern Münih - Köln

16:30 RB Leipzig - Wolfsburg

16:30 Mainz 05 - Hoffenheim

16:30 Borussia Mönchengladbach - Dortmund

16:30 Bochum - Heidenheim

19:30 Stuttgart - E. Frankfurt

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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