BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

13 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Kasımpaşa - Konyaspor 16:00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK 19:00 Adana Demir - Kayserispor 19:00 Beşiktaş - Samsunspor

13:30 Keçiörengücü - Gençlerbirliği 16:00 Boluspor - Ümraniyespor 19:00 Altay - Çorum FK

14:30 Newcastle United - Tottenham 17:00 Brentford - Sheffield United 17:00 Burnley - Brighton 17:00 Manchester City - Luton Town 17:00 Nottingham Forest - Wolverhampton 19:30 Bournemouth - Manchester United

15:00 Atletico Madrid - Girona 17:15 Rayo Vallecano - Getafe 19:30 Mallorca - Real Madrid 22:00 Cadiz - Barcelona

16:00 Lecce - Empoli 19:00 Torino - Juventus 21:45 Bologna - Monza

18:00 RC Strasbourg - Reims 22:00 Rennes - Toulouse

16:30 Bayern Münih - Köln 16:30 RB Leipzig - Wolfsburg 16:30 Mainz 05 - Hoffenheim 16:30 Borussia Mönchengladbach - Dortmund 16:30 Bochum - Heidenheim 19:30 Stuttgart - E. Frankfurt

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