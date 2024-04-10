BUGÜNKÜ MAÇLAR - 10 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

10 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

İngiltere - Championship 21:45 Birmingham City - Cardiff City 21:45 Bristol City - Blackburn Rovers 21:45 Hull City - Middlesbrough 21:45 Ipswich Town - Watford 22:00 Swansea City - Stoke City 22:00 West Bromwich Albion - Rotherham United

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