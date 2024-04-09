Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Nisan bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 9 Nisan hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

9 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

22.00 Real Madrid - Manchester City (Exxen)

22:00 Arsenal - Bayern Münih (TV 8,5)

İngiltere - Championship

21:45 Millwall - Leicester City

21:45 Sheffield Wednesday - Norwich City

21:45 Plymouth Argyle - Queens Park Rangers

21:45 Preston North End - Huddersfield Town

21:45 Southampton - Coventry

22:00 Leeds United - Sunderland

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Dünya yıldızı için devreye girdiler
Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail'e ihracat kısıtlaması! 54 ürün grubunu kapsıyor
F.Bahçe'de Martial heyecanı! Görüşme tarihi...
G.Saray'a Tangocu orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bakasetas'tan flaş Fatih Terim itirafı!
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
HATAY BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2024?
ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2024?
İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2024?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Nisan bugün kimin maçı var? 08:35
UEFA açıkladı! F.Bahçe'nin cezası... UEFA açıkladı! F.Bahçe'nin cezası... 00:13
Arat'tan Özbek'e flaş sözler! Arat'tan Özbek'e flaş sözler! 00:13
Çarpıcı yorum! "G.Saray'a kupa hediye ettiler ama..." Çarpıcı yorum! "G.Saray'a kupa hediye ettiler ama..." 00:13
Flaş sözler! "Yöntem kesinlikle bu olmamalıydı" Flaş sözler! "Yöntem kesinlikle bu olmamalıydı" 00:13
Bakasetas'tan flaş Fatih Terim itirafı! Bakasetas'tan flaş Fatih Terim itirafı! 00:13
Daha Eski
G.Saray'da İlkay Gündoğan bombası! G.Saray'da İlkay Gündoğan bombası! 00:13
Performansı beğenildi! Santos şans verecek Performansı beğenildi! Santos şans verecek 00:13
Fırtına'dan sürpriz hamle! Fırtına'dan sürpriz hamle! 00:13
Süper Kupa, Avrupa'da manşetlerde! Süper Kupa, Avrupa'da manşetlerde! 00:13
Dursun Özbek: Çocukları niye alet ediyorsunuz? Dursun Özbek: Çocukları niye alet ediyorsunuz? 00:13
Erden Timur: Bu kaosun kimseye faydası yok Erden Timur: Bu kaosun kimseye faydası yok 00:13