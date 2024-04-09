BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

9 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi 22.00 Real Madrid - Manchester City (Exxen) 22:00 Arsenal - Bayern Münih (TV 8,5)

İngiltere - Championship 21:45 Millwall - Leicester City 21:45 Sheffield Wednesday - Norwich City 21:45 Plymouth Argyle - Queens Park Rangers 21:45 Preston North End - Huddersfield Town 21:45 Southampton - Coventry 22:00 Leeds United - Sunderland

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