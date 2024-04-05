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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Nisan bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '5 Nisan hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 10:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

İtalya - Serie A

21:45 Salernitana - Sassuolo (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

Fransa - Ligue 1

22:00 Lille - Marsilya (beIN Sports 3)

Almanya - Bundesliga

21:30 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen (beIN Sports 4, TiviBu Spor 1)

Suudi Arabistan - Pro Lig

22:00 Al Wahda - Al Ahli Jeddah

22:00 Damac FC - Al Nassr

22:00 Al Khaleej - Al Hilal Riyadh

22:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Taawon

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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