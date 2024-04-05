Athletic Bilbao - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Athletic Bilbao - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Athletic Bilbao - Mallorca, final maçında karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao - Mallorca maçı 6 Nisan Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...