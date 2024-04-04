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Damak - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 26. hafta maçında Damak ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Damak - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 14:07
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Damak - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Damak - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Damak ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Damak - Al Nassr ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DAMAK - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Damak - Al Nassr maçı 5 Nisan Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

DAMAK - AL NASSR MAÇI CANLI İZLE

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