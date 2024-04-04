Damak - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Damak - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Damak ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Damak - Al Nassr ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DAMAK - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Damak - Al Nassr maçı 5 Nisan Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

DAMAK - AL NASSR MAÇI CANLI İZLE