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10 kulüpten geri dön Koç

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını bıraktığını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 07:24
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10 kulüpten geri dön Koç

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını bıraktığını duyurdu. Trendyol Süper Lig kulüpleri, Ali Koç'un bu kararı sonrasında Kulüpler Birliği Vakfı olarak yarın toplanma kararı aldı. Kulüpler Birliği Vakfı'na istifasını veren Ali Koç'un Kulüpler Birliği başkanlığına geri dönmesini isteyen kulüplerin sayısının arttığı bildirildi. Toplamda 10 kulübün, Ali Koç'un Kulüpler Birliği başkanlığı görevine geri dönmesini istediği belirtildi. Yapılacak toplantıda son kararın verilmesi bekleniyor.

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