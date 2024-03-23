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Rakibimiz Gürcistan veya Yunanistan

EURO 2024'e katılacak son 3 takımın belli olacağı play-off turunda yarı final maçları oynandı. Tek maç eleme sistemiyle yapılan yarı final maçlarının ardından A Yolu'nda Polonya ve Galler, B Yolu'nda İzlanda ile Ukrayna, C Yolu'nda da Gürcistan ve Yunanistan finale çıktı. 26 Mart'ta oynanacak finali kazanacak ekipler, EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek. A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki son rakibi de belirlenecek. Grupta Portekiz ve Çekya ile eşleşen ay-yıldızlı ekibin üçüncü rakibi, Gürcistan ya da Yunanistan olacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Rakibimiz Gürcistan veya Yunanistan
EURO 2024'e katılacak son 3 takımın belli olacağı play-off turunda yarı final maçları oynandı. Tek maç eleme sistemiyle yapılan yarı final maçlarının ardından A Yolu'nda Polonya ve Galler, B Yolu'nda İzlanda ile Ukrayna, C Yolu'nda da Gürcistan ve Yunanistan finale çıktı. 26 Mart'ta oynanacak finali kazanacak ekipler, EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek. A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki son rakibi de belirlenecek. Grupta Portekiz ve Çekya ile eşleşen ay-yıldızlı ekibin üçüncü rakibi, Gürcistan ya da Yunanistan olacak.
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