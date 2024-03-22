BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 22 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Mart Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Hazırlık - Türk Takımları 22:45 Macaristan - Türkiye (TRT Spor)

Hazırlık - Ülkeler 12:30 Orta Afrika Cumhuriyeti - Bhutan 13:00 Madagaskar - Burundi 16:00 Botsvana - Ruanda 16:00 Tanzanya - Bulgaristan 17:30 Kuzey Makedonya - Moldova 18:15 Papua Yeni Gine - Sri Lanka 19:00 Ermenistan - Kosova 19:00 Nijerya - Gana 19:00 Azerbaycan - Moğolistan 20:00 Norveç - Çekya 20:00 Lihtenştayn - Faroe Adaları 22:00 Bermuda - Brunei 22:00 Ekvator Ginesi - Kamboçya 22:30 Senegal - Gabon 22:45 Romanya - Kuzey İrlanda 22:45 Hollanda - İskoçya 22:45 Arnavutluk - Şili 23:00 Mısır - Yeni Zelanda 23:30 İspanya - Kolombiya

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