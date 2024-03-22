Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 22 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 22 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '22 Mart hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 22 Mart Cuma 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 09:10 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 22 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Mart Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Hazırlık - Türk Takımları

22:45 Macaristan - Türkiye (TRT Spor)

Hazırlık - Ülkeler

12:30 Orta Afrika Cumhuriyeti - Bhutan

13:00 Madagaskar - Burundi

16:00 Botsvana - Ruanda

16:00 Tanzanya - Bulgaristan

17:30 Kuzey Makedonya - Moldova

18:15 Papua Yeni Gine - Sri Lanka

19:00 Ermenistan - Kosova

19:00 Nijerya - Gana

19:00 Azerbaycan - Moğolistan

20:00 Norveç - Çekya

20:00 Lihtenştayn - Faroe Adaları

22:00 Bermuda - Brunei

22:00 Ekvator Ginesi - Kamboçya

22:30 Senegal - Gabon

22:45 Romanya - Kuzey İrlanda

22:45 Hollanda - İskoçya

22:45 Arnavutluk - Şili

23:00 Mısır - Yeni Zelanda

23:30 İspanya - Kolombiya

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
'Annesi mi yoksa ablası mı?' Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu’nun güzel annesini gören hayran kaldı!
Kılıçdaroğlu'nun 'paradan kule' suskunluğunun altındaki plan! İmamoğlu'nun bitirecek kozları var... Boşuna "Geçmişi temiz biri" demedi
Dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada
F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milli maç saat kaçta?
Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 22 Mart rakamları
DÜNYA SU GÜNÜ NEDİR? 💧 22 Mart Dünya Su Günü neden kutlanır?
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 MART |❓Bugün sizi neler bekliyor? Sürprizlere açık olun!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli maç saat kaçta? Milli maç saat kaçta? 09:13
Dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada Dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada 09:08
Fırtına'ya Sambacı sol bek! Bonservissiz gelecek Fırtına'ya Sambacı sol bek! Bonservissiz gelecek 08:52
Bugün kimin maçı var? 22 Mart Cuma Bugün kimin maçı var? 22 Mart Cuma 08:14
Montella'dan Semih açıklaması! Montella'dan Semih açıklaması! 01:06
Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri! Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri! 01:06
Daha Eski
Beşiktaş'tan Semih tepkisi! Beşiktaş'tan Semih tepkisi! 01:06
F.Bahçe'ye 3 müjde birden! F.Bahçe'ye 3 müjde birden! 01:06
Macaristan hazırlıklarını tamamladı Macaristan hazırlıklarını tamamladı 01:05
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:05
F.Bahçe'ye ciddi gelir kazandırmıştı! Çöküşe geçti F.Bahçe'ye ciddi gelir kazandırmıştı! Çöküşe geçti 01:05
Eski başkandan F.Bahçe'ye eleştiri! Eski başkandan F.Bahçe'ye eleştiri! 01:05