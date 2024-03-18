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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 18 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '18 Mart hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 18 Mart Pazartesi 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 08:50 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 09:00
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 18 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Mart Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

U19 Elit B

12:30 Ümraniyespor - Gençlerbirliği

İngiltere - Lig 2

22:45 Crawley Town - Stockport County FC

İspanya - LaLiga 2

22:30 FC Andorra - SD Amorebieta

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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