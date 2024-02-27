Haberler Futbol TFF U23 ve Futsal Kadın A Milli takımları kuruyor

TFF U23 ve Futsal Kadın A Milli takımları kuruyor

Türkiye'de kadın futbolunun hızlı şekilde yükselmesiyle birlikte TFF Kadın Futbolu Direktörlüğü'nün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 2 yeni kategoride milli takım kurulması kararı alındı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 21 Şubat 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile U23 Kadın Futbol Milli Takımı ve Kadın Futsal Milli Takımı kurulacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 18:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF U23 ve Futsal Kadın A Milli takımları kuruyor

Kadın A Milli Takım oyuncu havuzunu geliştirmek, havuzdaki mevcut oyuncuların her daim hazır olması ve tecrübe kazanması amacıyla U23 Kadın Futbol Millî Takımı, gelecek sezon itibarıyla aktif olmak üzere hazırlanacak. Türkiye genelinde okullar nezdinde çok sayıda kadın futsal takımı potansiyelinin olması dikkate alınarak kurulması kararlaştırılan Futsal Kadın A Millii Takımı da gelecek sezon itibarıyla salona çıkacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TFF Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil, Türkiye'deki kadın futbolundaki başarısına dikkat çekerek, "Türkiye'de kadın futbolu yükseliyor. Kadın Futbol A Milli Takımımızın uluslararası arenada elde ettiği başarıların adeta bir rüzgar yarattığını görüyoruz. U23 Kadın Futbol Milli Takımımızın ve Kadın Futsal A Milli Takımımızın kurulması, Türkiye'de kadın futbolunun daha da ileriye gitmesi için can suyu olacaktır. Kurulan her iki millî takımımızın kadın futbolu ekosisteminin gelişmesinde büyük rolü olacağına ve çok yakında uluslararası başarılara da imza atacaklarına inancım tam" ifadelerini kullandı.

DİĞER
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Şubat 2024 ZTK maç takvimi!
Çanakkale'de deprem son dakika! 27 Şubat 2024 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova...
Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi taraftar kararı!
Cimbom'a derbi öncesi müjdeli haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
FIFA'dan ilginç turnuva!
Ajax'tan Ahmetcan Kaplan paylaşımı!
Az önce deprem mi oldu? 27 Şubat
ÇİĞ KÖFTE TARİFİ | Etsiz çiğ köfte nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 | 4A, 4B hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF U23 ve Futsal Kadın A Milli takımları kuruyor TFF U23 ve Futsal Kadın A Milli takımları kuruyor 18:37
Mohamed'den G.Saray itirafı! "Mısır'dan ayrıldıktan sonra..." Mohamed'den G.Saray itirafı! "Mısır'dan ayrıldıktan sonra..." 18:31
FIFA'dan ilginç turnuva! FIFA'dan ilginç turnuva! 18:26
Ajax'tan Ahmetcan Kaplan paylaşımı! Ajax'tan Ahmetcan Kaplan paylaşımı! 17:06
Kerem kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor Kerem kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor 16:54
Flaş Zaniolo gelişmesi! G.Saray'a dönecek mi? Flaş Zaniolo gelişmesi! G.Saray'a dönecek mi? 16:44
Daha Eski
Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi taraftar kararı! Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi taraftar kararı! 16:30
Sivasspor’da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Sivasspor’da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi 16:21
Halkbank'ta hedef yarı final! Halkbank'ta hedef yarı final! 15:38
Cimbom'a derbi öncesi müjdeli haber! Cimbom'a derbi öncesi müjdeli haber! 15:33
Yattara'nın maçında çıkan olaylarda tutuklama kararı! Yattara'nın maçında çıkan olaylarda tutuklama kararı! 15:30
Beşiktaş - Konyaspor maçı NE ZAMAN? Beşiktaş - Konyaspor maçı NE ZAMAN? 15:27