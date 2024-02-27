TFF U23 ve Futsal Kadın A Milli takımları kuruyor

Kadın A Milli Takım oyuncu havuzunu geliştirmek, havuzdaki mevcut oyuncuların her daim hazır olması ve tecrübe kazanması amacıyla U23 Kadın Futbol Millî Takımı, gelecek sezon itibarıyla aktif olmak üzere hazırlanacak. Türkiye genelinde okullar nezdinde çok sayıda kadın futsal takımı potansiyelinin olması dikkate alınarak kurulması kararlaştırılan Futsal Kadın A Millii Takımı da gelecek sezon itibarıyla salona çıkacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TFF Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil, Türkiye'deki kadın futbolundaki başarısına dikkat çekerek, "Türkiye'de kadın futbolu yükseliyor. Kadın Futbol A Milli Takımımızın uluslararası arenada elde ettiği başarıların adeta bir rüzgar yarattığını görüyoruz. U23 Kadın Futbol Milli Takımımızın ve Kadın Futsal A Milli Takımımızın kurulması, Türkiye'de kadın futbolunun daha da ileriye gitmesi için can suyu olacaktır. Kurulan her iki millî takımımızın kadın futbolu ekosisteminin gelişmesinde büyük rolü olacağına ve çok yakında uluslararası başarılara da imza atacaklarına inancım tam" ifadelerini kullandı.