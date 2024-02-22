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Alonso kapışması

Avrupa'da bu yaz futbolcu transferleri kadar teknik adam değişiklikleri de gündemi sarsacak. Özellikle gözler 3 takımın üzerinde olacak. Bayern Münih, Thomas Tuchel'in sezon sonu gönderileceğini açıkladı. Barcelona'da da aynı şekilde sezon bitiminde Xavi ile yollar ayrılacak. Liverpool'da ise Jürgen Klopp sezon sonunda görevini bırakacağını açıklamıştı. 3 dev kulübün de şu anda 1 numaralı teknik direktör adayı aynı: Xabi Alonso. Leverkusen'in başında tarih yazan 42 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı için şimdiden kıyasıya bir yarış başladı. 3 dev kulüp de ısrarcı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Alonso kapışması

Avrupa'da bu yaz futbolcu transferleri kadar teknik adam değişiklikleri de gündemi sarsacak. Özellikle gözler 3 takımın üzerinde olacak. Bayern Münih, Thomas Tuchel'in sezon sonu gönderileceğini açıkladı. Barcelona'da da aynı şekilde sezon bitiminde Xavi ile yollar ayrılacak. Liverpool'da ise Jürgen Klopp sezon sonunda görevini bırakacağını açıklamıştı. 3 dev kulübün de şu anda 1 numaralı teknik direktör adayı aynı: Xabi Alonso. Leverkusen'in başında tarih yazan 42 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı için şimdiden kıyasıya bir yarış başladı. 3 dev kulüp de ısrarcı.

ŞAMPİYONLUĞA GÖTÜRÜYOR

Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Leverkusen, Bundesliga'da Bayern Münih'in 8 puan önünde alıyor. Alman ekibini, ligde ilk defa şampiyonluğa taşımak istiyor. Şu anda kendisine gelen tekliflerle ilgilenmiyor. Leverkusen'e şampiyonluk kazandırdıktan sonra Barcelona, Liverpool ve Bayern Münih'ten gelecek önerileri değerlendirecek. 42 yaşındaki çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nin de favorileri arasında gösteriliyor. Grubunda oynadığı 6 maçı da kazanan Leverkusen 18 puanla direkt son 16 turuna kalmıştı. Bir büyük hedefi de Alman temsilcisine 2. defa Avrupa Kupası'nı kazandırmak.

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