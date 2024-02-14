Haberler Futbol Komisyon pazartesi toplanacak

Komisyon pazartesi toplanacak

Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinden oluşan Yayın İhale Komisyonunun, 19 Şubat Pazartesi yeniden toplanacağı açıklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 01:16
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Komisyon pazartesi toplanacak

Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinden oluşan Yayın İhale Komisyonunun, 19 Şubat Pazartesi yeniden toplanacağı açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer verildi: "TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinden oluşan Yayın İhale Komisyonu, 14 Şubat 2024 Çarşamba (dün), yayın ihalesi tekliflerini noter huzurunda açmak üzere toplanmıştır. Komisyon, 19 Şubat Pazartesi günü saat 16.00'da yayın ihale süreci ile ilgili tekliflerin açılması sonrası ihale şartnamesi gereği tekliflerin değerlendirilmesi için toplanacaktır. İhale sürecinin daha önce açıklandığı gibi 29 Şubat 2024 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır."

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