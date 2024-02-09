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Juventus'un Kenan Yıldız kararı! Sözleşmesi...

Son dakika spor haberleri: Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız için İtalyan devinden flaş bir karar çıktı. Juve, milli futbolcumuzun sözleşmesini uzatıp 10 numaralı formayı Kenan'a vermeyi planlıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 14:12
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Juventus'un Kenan Yıldız kararı! Sözleşmesi...

Serie A devi Juventus, sezon başında sözleşmesini 2027 yılına dek uzattığı Kenan Yıldız için yeni bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, milli oyuncu Kenan Yıldız ile 2029 yılına dek yeni bir sözleşme yapmayı planlıyor.

Haberde, Torino ekibinin 18 yaşındaki yıldız oyuncuya kısa süre içerisinde iyileştirilmiş yeni teklifini sunacağı belirtildi.

KENAN'A 10 NUMARA VERİLECEK

Ayrıca haberde, Kenan Yıldız'a idolü olarak gördüğü Del Piero ile özdeşleşen 10 numaralı formanın verilmesinin planlandığı da dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Juventus ile 22 maça çıkan Kenan, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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