Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

Aston Villa - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FA Cup'ta heyecan sürüyor. Aston Villa ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VİLLA - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Chelsea maçı 7 Ocak Pazar günü saat 23:00'te Tivibu Spor 4'de canlı yayınlanacak.

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