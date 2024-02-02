Tacikistan - Ürdün maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Asya Kupası

Tacikistan - Ürdün maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Asya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Tacikistan ile Ürdün karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tacikistan - Ürdün maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TACİKİSTAN - ÜRDÜN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tacikistan - Ürdün maçı 2 Şubat Cuma günü saat 14:30'da başladı. Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.