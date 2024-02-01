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Transfer rekoru

FIFA’nın Küresel Transfer Raporu’na göre 2023’te 74 bin 836 oyuncu takım değiştirdi. En fazla bonservisi ise Premier Lig temsilcileri ödedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Transfer rekoru

Pandemi sonrası kulüpler adeta transfer çılgınlığı yaşadı. FIFA'nın Küresel Transfer Raporu'na göre 2023 yılında tüm zamanların rekoru olan 74 bin 836 uluslararası transfer yapıldı. Uluslararası transferde bonservise 2022'ye göre yüzde 48.1 artışla 2023 yılında 9.63 milyar dolar harcandı. 2023'te listenin ilk 10 sırasında yer alan oyunculara harcanan bonservis, toplam tutarın yüzde 10'unu oluşturdu. İlk 100 oyuncuya harcanan bonservis ise toplamın yüzde 45'ini buldu.

En yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcular arasında B. Dortmund'dan R. Madrid'e transfer olan Bellingham, Benfica'dan Chelsea'ye giden Fernandez ve Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane gösterildi. En çok parayı her zaman olduğu gibi İngiliz kulüpleri harcadı. İngilizler, transere 2 milyar 956 milyon dolar para harcadı.

TÜRKİYE 9. SIRADA

Türk kulüpleri transfere 260 milyon dolar harcadı ve9. sırada yer aldı. Türkiye, 428 yurt dışından transfer gerçekleştirdi ve listede 10. basamakta... Yurt dışına ise 337 oyuncu gönderdik.

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