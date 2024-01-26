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FIFA eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'in cezasını onadı

FIFA, eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'e verilen üç yıl men cezasını onadı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 00:04
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FIFA eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'in cezasını onadı

FIFA, eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'e verilen üç yıl men cezasını onadı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA Temyiz Komitesi, duruşma sonrasında Luis Rubiales'in temyiz başvurusunu reddetmeye ve cezayı onamaya karar vermiştir." denildi.

Rubiales'in kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) götürme hakkı bulunuyor.

Rubiales, geçen yaz İspanya'nın şampiyon olduğu FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali sonrasındaki madalya töreninde milli futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüş, ardından gelen baskılarla istifa etmişti.

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