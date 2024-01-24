Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Athletic Bilbao - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın
İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Athletic Bilbao - Barcelona, çeyrek final turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ATHLETİC BİLBAO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Athletic Bilbao - Barcelona maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 23:30'da Tivibu Spor 4'te canlı yayınlanacak.
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