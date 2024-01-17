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Olympikos - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Kupası

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Olympikos ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Olympikos - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 16:30 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 16:50
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Olympikos - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Kupası

Olympikos - Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. Olympikos ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olympikos - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIKOS - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympikos - Panathinaikos maçı 17 Ocak Çarşamba günü saat 22:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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