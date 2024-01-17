Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Atletico Madrid - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın
İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Atletico Madrid ile Real Madrid, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid - Real Madrid maçı 18 Ocak Perşembe günü saat 23:30'da Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.
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