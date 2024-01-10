Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Lazio - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Lazio ile Roma kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Roma maçı 10 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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