Haberler Futbol Juventus - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Juventus - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Juventus ile Frosinone karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 12:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Juventus - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Juventus - Frosinone maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Juventus ile Frosinone kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - FROSINONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Frosinone maçı 11 Ocak Perşembe günü saat 23:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

Juventus - Frosinone MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
"Bir çift bu kadar yakışır" Oyuncu Uğur Bilgin ile güzel eşinden Bali'de mutluluk pozları!
Siyonist tünellerden sapkın ritüeller çıktı: Hasidik Yahudi sinagogunda 30 yıllık istismar! New York polisi delilleri neden gizliyor?
Arat bombayı patlatıyor! Santos'un prensi olacak
Atalanta'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Muslera detayı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ahmet Çalık anılıyor!
Barcelona - Osasuna maçı ne zaman?
YARIN OKULLAR TATİL Mİ 11 OCAK? | İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Bilecik... Yarın okul var mı?
BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek? (10 Ocak 2024)
BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ - Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (10 Ocak 2024)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş transferi resmen duyurdu! Beşiktaş transferi resmen duyurdu! 12:13
Flaş paylaşım! Bonucci ve Dzeko... Flaş paylaşım! Bonucci ve Dzeko... 12:09
Fenerbahçe Konyaspor'u konuk edecek! Fenerbahçe Konyaspor'u konuk edecek! 12:09
Icardi eşi Wanda Nara ile Meksika'da! Icardi eşi Wanda Nara ile Meksika'da! 11:58
İşte Krunic'in gitmek istediği takım İşte Krunic'in gitmek istediği takım 11:55
Ahmet Çalık anılıyor! Ahmet Çalık anılıyor! 11:49
Daha Eski
Arat bombayı patlatıyor! Santos'un prensi olacak Arat bombayı patlatıyor! Santos'un prensi olacak 11:48
Ara transfer dönemi resmen başlıyor! Ara transfer dönemi resmen başlıyor! 11:44
Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "5 saat görüştüm" Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "5 saat görüştüm" 11:40
G.Saray'da Ndombele kararı! Okan Buruk... G.Saray'da Ndombele kararı! Okan Buruk... 11:36
Juventus - Frosinone maçı ne zaman? Juventus - Frosinone maçı ne zaman? 11:28
Fenerbahçe Opet Calcit Kamnik sınavında! Fenerbahçe Opet Calcit Kamnik sınavında! 11:10