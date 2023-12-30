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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 30 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '30 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 30 Aralık Cumartesi tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 08:10 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 08:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 30 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 30 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

30 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

15:30 Luton Town - Chelsea (beIN Sports 3)

18:00 Aston Villa - Burnley (beIN Sports 2)

18:00 C. Palace - Brentford (beIN Sports MAX 1)

18:00 Man City - Sheffield Utd (beIN Sports 3)

18:00 Wolverhampton - Everton (beIN Sports 4)

20:30 Not. Forest - Man United (beIN Sports 3)

14:30 Atalanta - Lecce

17:00 Cagliari - Empoli

17:00 Udinese - Bologna

20:00 Hellas Verona - Salernitana

20:00 Milan - Sassuolo

22:45 Juventus - Roma

18:00 Fateh - Akhdoud

18:00 Tai - Ittihad

21:00 Shabab - Wehda

21:00 Taawon - Nassr

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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