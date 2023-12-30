BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 30 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 30 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

30 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

15:30 Luton Town - Chelsea (beIN Sports 3) 18:00 Aston Villa - Burnley (beIN Sports 2) 18:00 C. Palace - Brentford (beIN Sports MAX 1) 18:00 Man City - Sheffield Utd (beIN Sports 3) 18:00 Wolverhampton - Everton (beIN Sports 4) 20:30 Not. Forest - Man United (beIN Sports 3)

14:30 Atalanta - Lecce 17:00 Cagliari - Empoli 17:00 Udinese - Bologna 20:00 Hellas Verona - Salernitana 20:00 Milan - Sassuolo 22:45 Juventus - Roma

18:00 Fateh - Akhdoud 18:00 Tai - Ittihad 21:00 Shabab - Wehda 21:00 Taawon - Nassr

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