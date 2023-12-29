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Fatih Terim'e büyük şok! Taraftarlar tepki gösterdi

Son dakika spor haberi: Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı basketbol takımının THY EuroLeague'de Kızılyıldız ile oynadığı maçı yerinden takip ederken, şoke eden bir tepkiyle karşılaştı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 12:23
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Fatih Terim'e büyük şok! Taraftarlar tepki gösterdi

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu.

Fatih Terim'e büyük şok! Taraftarlar tepki gösterdi

Tecrübeli çalıştırıcı, Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşma sağladı.

Fatih Terim'e büyük şok! Taraftarlar tepki gösterdi

70 yaşındaki teknik adam, Yunan ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Terim'e büyük şok! Taraftarlar tepki gösterdi

Panathinaikos'ta Ivan Jovanovic'in kovulmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim büyük bir şok yaşadı.

Fatih Terim'e büyük şok! Taraftarlar tepki gösterdi

Milliyet'in derlediği haberde; Ergin Ataman'a destek vermek için OAKA'ya giden Fatih Terim, taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Fatih Terim'e büyük şok! Taraftarlar tepki gösterdi

Ataman'ın yanına kadar gittiği Terim'in salona girdiği anlarda bazı tepkilerin yükseldiği kaydedildi.

Fatih Terim'e büyük şok! Taraftarlar tepki gösterdi

Ergin Ataman'ın kısa bir süre sohbet ettiği Fatih Terim'in maç boyu salonda olduğu ancak son anlarda beklenmedik bir tepkiyle karşı karşıya kaldığı gözlemlendi.

Fatih Terim'e büyük şok! Taraftarlar tepki gösterdi

Panathinaikos'ta organize taraftarların yer aldığı tribünlerde maçın bitimine 6 dakika kala, görevden alınan futbol takımı teknik direktör Ivan Jovanovic lehine tezahüratlar yapılmaya başlandı.

Fatih Terim'e büyük şok! Taraftarlar tepki gösterdi

OAKA'da genellikle diğer tribünlerden destek görmeyen bu taraftar grubunun Ivan Jovanovic tezahüratları sonrası alkışlamaların olmasının dikkat çektiği aktarıldı.

Fatih Terim'e büyük şok! Taraftarlar tepki gösterdi

News Break'de yer alan haberde, "Fatih Terim, Panathinaikos'u basketbolda görmeye gitti ve Jovanovic'in adını duydu" başlığı atıldı.

Fatih Terim'e büyük şok! Taraftarlar tepki gösterdi

Protothema'da yer alan haberde ise şu ifadeler kullanıldı: "Hayranları OAKA'da Jovanovic'in adını ritmik bir şekilde bağırdı."

Fatih Terim'e büyük şok! Taraftarlar tepki gösterdi

Sportal'ın haberinde ise Ivan Jovanovic'in görevden ayrılmasına rağmen Panathinaikos taraftarlarının onu unutamadığı vurgulandı.

Fatih Terim'e büyük şok! Taraftarlar tepki gösterdi

Panathinaikos taraftarlarının Ivan Jovanovic'e desteği ve kendisini ıslıklamasının ardından Fatih Terim, maçın bitimine kadar salondan ayrılmadı.

Fatih Terim'e büyük şok! Taraftarlar tepki gösterdi

70 yaşındaki teknik direktör, Kızılyıldız'ı farklı mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman'ı mücadele sonrası tebrik etti.

Fatih Terim'e büyük şok! Taraftarlar tepki gösterdi

Ergin Ataman ve Fatih Terim'in sarıldıktan sonra kısa bir süre sohbet ettiği gözlemlendi.

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