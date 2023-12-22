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FIFA hakemlerinden, Halil Umut Meler'e destek mesajı

FIFA Dünya Kulüpler Kupası finali öncesi mücadelenin hakem ekibi, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'e videolu destek mesajı gönderdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 18:02
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FIFA hakemlerinden, Halil Umut Meler'e destek mesajı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e bir destek de FIFA hakemlerinden geldi. Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinin ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın final karşılaşması öncesi maçta görev alacak hakem ekibi, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'e videolu destek mesajı gönderdi. Video, FIFA'nın resmi sosyal medya hesabından yayımlandı.

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