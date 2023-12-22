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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 22 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '22 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 22 Aralık Cuma tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 09:31 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 09:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 22 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

22 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

23:00 Aston Villa - Sheffield Utd

20:30 Empoli - Lazio

20:30 Sassuolo - Genoa

22:45 Monza - Fiorentina

22:45 Salernitana - Milan

21:00 Manchester City - Fluminense

17:30 Urawa Reds - Al Ahly

18:00 Al Akhdoud - Al Shabab

18:00 Al Hazm - Al Ahli

18:00 Al Nassr - Al Ittifaq

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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