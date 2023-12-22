BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 22 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
22 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?
23:00 Aston Villa - Sheffield Utd
22:45 Monza - Fiorentina 22:45 Salernitana - Milan 21:00 Manchester City - Fluminense 17:30 Urawa Reds - Al Ahly
22:45 Monza - Fiorentina
22:45 Salernitana - Milan
21:00 Manchester City - Fluminense
17:30 Urawa Reds - Al Ahly
18:00 Al Akhdoud - Al Shabab
18:00 Al Hazm - Al Ahli 18:00 Al Nassr - Al Ittifaq
18:00 Al Hazm - Al Ahli
18:00 Al Nassr - Al Ittifaq
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