BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 19 Aralık?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
19 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?
17:00 Başakşehir - Sivasspor
20:00 İstanbulspor - Trabzonspor 20:00 Gaziantep FK - Adana Demir
20:00 İstanbulspor - Trabzonspor
20:00 Gaziantep FK - Adana Demir
14:00 Tuzlaspor - Sakaryaspor
17:00 Giresunspor - Gençlerbirliği 20:00 Kocaelispor - Bodrumspor
17:00 Giresunspor - Gençlerbirliği
20:00 Kocaelispor - Bodrumspor
22:45 Everton - Fulham
22:45 Port Vale - Middlesbrough 23:00 Chelsea - Newcastle
22:45 Port Vale - Middlesbrough
23:00 Chelsea - Newcastle
23:00 Napoli - Frosinone
21:00 Vallecano - Valencia
23:30 Atl. Madrid - Getafe 23:30 Granada - Sevilla
23:30 Atl. Madrid - Getafe
23:30 Granada - Sevilla
20:30 Werder Bremen - RB Leipzig
22:30 B. Dortmund - Mainz 05 22:30 Hoffenheim - Darmstadt 98
22:30 B. Dortmund - Mainz 05
22:30 Hoffenheim - Darmstadt 98
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