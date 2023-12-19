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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 19 Aralık?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '19 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 19 Aralık Salı tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 07:50 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 08:01
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 19 Aralık?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

19 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00 Başakşehir - Sivasspor

20:00 İstanbulspor - Trabzonspor

20:00 Gaziantep FK - Adana Demir

14:00 Tuzlaspor - Sakaryaspor

17:00 Giresunspor - Gençlerbirliği

20:00 Kocaelispor - Bodrumspor

22:45 Everton - Fulham

22:45 Port Vale - Middlesbrough

23:00 Chelsea - Newcastle

23:00 Napoli - Frosinone

21:00 Vallecano - Valencia

23:30 Atl. Madrid - Getafe

23:30 Granada - Sevilla

20:30 Werder Bremen - RB Leipzig

22:30 B. Dortmund - Mainz 05

22:30 Hoffenheim - Darmstadt 98

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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