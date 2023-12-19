BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 19 Aralık?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

19 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00 Başakşehir - Sivasspor 20:00 İstanbulspor - Trabzonspor 20:00 Gaziantep FK - Adana Demir

14:00 Tuzlaspor - Sakaryaspor 17:00 Giresunspor - Gençlerbirliği 20:00 Kocaelispor - Bodrumspor

22:45 Everton - Fulham 22:45 Port Vale - Middlesbrough 23:00 Chelsea - Newcastle

23:00 Napoli - Frosinone

21:00 Vallecano - Valencia 23:30 Atl. Madrid - Getafe 23:30 Granada - Sevilla

20:30 Werder Bremen - RB Leipzig 22:30 B. Dortmund - Mainz 05 22:30 Hoffenheim - Darmstadt 98

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