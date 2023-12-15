Haberler Futbol Son 5 yılda hangi takım kaç puan topladı? | Türkiye UEFA ülkeler sıralaması

Son 5 yılda hangi takım kaç puan topladı? | Türkiye UEFA ülkeler sıralaması

Son dakika spor haberleri... Bu sezon Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Konferans Ligi'nde topladığı puanlarla Türkiye'nin UEFA sıralaması yükseldi. Peki son 5 yılda hangi takım, ülke puanına ne kadar katkı sağladı? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 15:32 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 15:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son 5 yılda hangi takım kaç puan topladı? | Türkiye UEFA ülkeler sıralaması

UEFA'da grup aşamasının sona ermesinin ardından Türkiye, ülke puanı sıralamasında dokuzunculuğunu korudu. Peki hangi takım, ülke puanına ne kadar katkı sağladı?

Son 5 yılda hangi takım kaç puan topladı? | Türkiye UEFA ülkeler sıralaması

UEFA ülke puanı, o ülkenin takımlarının son 5 yılda Avrupa'da kazandığı puanların toplamından oluşuyor. Örneğin; bu yıl Fenerbahçe 16, Galatasaray 13.5, Beşiktaş 9 ve Adana Demirspor 3.5 puan topladı.

Son 5 yılda hangi takım kaç puan topladı? | Türkiye UEFA ülkeler sıralaması

Tüm bu puanlar toplanıyor ve 42 puana ulaşılıyor. Bu yıl katılan temsilcilerimiz sayısına (4) bölünüp Türkiye'nin bu yılki puanı (10,5) ortaya çıkıyor. Son 5 yılın tüm puanları toplandığında da ülke puanına ulaşılıyor. UEFA ülke puanına hangi takımımız kaç puanla katkı sağladı, işte rakamlar...

Son 5 yılda hangi takım kaç puan topladı? | Türkiye UEFA ülkeler sıralaması

YENİ MALATYASPOR: 7.420

Son 5 yılda hangi takım kaç puan topladı? | Türkiye UEFA ülkeler sıralaması

ALANYASPOR: 7.420

Son 5 yılda hangi takım kaç puan topladı? | Türkiye UEFA ülkeler sıralaması

KONYASPOR: 7.420

Son 5 yılda hangi takım kaç puan topladı? | Türkiye UEFA ülkeler sıralaması

ADANA DEMİRSPOR: 7.420

Son 5 yılda hangi takım kaç puan topladı? | Türkiye UEFA ülkeler sıralaması

TRABZONSPOR: 11.500

Son 5 yılda hangi takım kaç puan topladı? | Türkiye UEFA ülkeler sıralaması

BEŞİKTAŞ: 12.000

Son 5 yılda hangi takım kaç puan topladı? | Türkiye UEFA ülkeler sıralaması

SİVASSPOR: 16.5

Son 5 yılda hangi takım kaç puan topladı? | Türkiye UEFA ülkeler sıralaması

BAŞAKŞEHİR: 29.000

Son 5 yılda hangi takım kaç puan topladı? | Türkiye UEFA ülkeler sıralaması

GALATASARAY: 31.500

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Al Ettifaq - Al Taawon maçı ne zaman?
Al Riyadh - Al Khaleej maçı ne zaman?
TSK PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | TSK KPSS'siz personel alımı başvuru şartları, son başvuru tarihi
1 OCAK HASTANELER AÇIK MI 2023? | 1 Ocak sağlık ocağı, ASM'ler, eczaneler açık mı?
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray - F. Karagümrük maçının biletleri satışta! G.Saray - F. Karagümrük maçının biletleri satışta! 15:22
Hakeme saldıran antrenör görevden alındı! Hakeme saldıran antrenör görevden alındı! 15:13
G.Saray'a Partey müjdesi! G.Saray'a Partey müjdesi! 15:11
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Ghezzal'a talip var! Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Ghezzal'a talip var! 15:09
G.Saray'da şok sakatlık! G.Saray'da şok sakatlık! 14:44
F.Bahçe'de Kayseri mesaisi başladı! F.Bahçe'de Kayseri mesaisi başladı! 14:10
Daha Eski
Yusuf Yazıcı'ya büyük şok! Yusuf Yazıcı'ya büyük şok! 13:54
Fenerbahçe Beko'dan Jasikevicius paylaşımı! Fenerbahçe Beko'dan Jasikevicius paylaşımı! 13:22
Altay'da Efe Sarıkaya krizi! PSG'nin radarında... Altay'da Efe Sarıkaya krizi! PSG'nin radarında... 12:46
G.Saray'a şok haber! 3 yıldız Sivasspor maçında olmayabilir G.Saray'a şok haber! 3 yıldız Sivasspor maçında olmayabilir 12:25
G.Saray'dan dev harekat! Satılabilirler G.Saray'dan dev harekat! Satılabilirler 12:23
Dzeko adaylar arasında! Dzeko adaylar arasında! 12:13