Son 5 yılda hangi takım kaç puan topladı? | Türkiye UEFA ülkeler sıralaması

UEFA'da grup aşamasının sona ermesinin ardından Türkiye, ülke puanı sıralamasında dokuzunculuğunu korudu. Peki hangi takım, ülke puanına ne kadar katkı sağladı?

UEFA ülke puanı, o ülkenin takımlarının son 5 yılda Avrupa'da kazandığı puanların toplamından oluşuyor. Örneğin; bu yıl Fenerbahçe 16, Galatasaray 13.5, Beşiktaş 9 ve Adana Demirspor 3.5 puan topladı.