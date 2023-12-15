Son 5 yılda hangi takım kaç puan topladı? | Türkiye UEFA ülkeler sıralaması
Son dakika spor haberleri... Bu sezon Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Konferans Ligi'nde topladığı puanlarla Türkiye'nin UEFA sıralaması yükseldi. Peki son 5 yılda hangi takım, ülke puanına ne kadar katkı sağladı? İşte detaylar...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 15:32 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 15:33
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