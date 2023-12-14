Zorya - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Zorya - Breidablik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Zorya ile Breidablik karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Zorya - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ZORYA - BREİDABLİK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zorya - Breidablik maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.