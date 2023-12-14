Ferencvaros - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Ferencvaros - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Ferencvaros ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Ferencvaros - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FERENCVAROS - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ferencvaros - Fiorentina maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

FERENCVAROS - FIORENTINA MAÇI CANLI İZLE