Haberler Futbol Ferencvaros - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Ferencvaros - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ferencvaros ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ferencvaros - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 14:10 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 14:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ferencvaros - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Ferencvaros - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Ferencvaros ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Ferencvaros - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FERENCVAROS - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ferencvaros - Fiorentina maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

FERENCVAROS - FIORENTINA MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Altın Kafes’in romantik ikilisi objektiflere poz verdi! Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül özel bir çekim gerçekleştirdi!
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan pazar günü İstanbul için temayül yoklaması yapacak
Beşiktaş'a Rus piyangosu!
İspanyollar duyurdu! Torreira'dan devrim gibi karar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Genk - Cukaricki maçı ne zaman?
Zrinjski - Aston Villa maçı ne zaman?
Süper Loto sorgulama ekranı 14 Aralık Perşembe
Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
VAKIFBANK SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | Vakıfbank sınav sonuçları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferencvaros - Fiorentina maçı ne zaman? Ferencvaros - Fiorentina maçı ne zaman? 13:34
Beşiktaş'a Rus piyangosu! Beşiktaş'a Rus piyangosu! 13:34
Fırtına İstanbulspor için hazırlanıyor! Fırtına İstanbulspor için hazırlanıyor! 13:32
Genk - Cukaricki maçı ne zaman? Genk - Cukaricki maçı ne zaman? 13:30
Zrinjski - Aston Villa maçı ne zaman? Zrinjski - Aston Villa maçı ne zaman? 13:26
Legia Varşova - AZ Alkmaar maçı ne zaman? Legia Varşova - AZ Alkmaar maçı ne zaman? 13:23
Daha Eski
Dinamo Zagreb - Balkani maçı ne zaman? Dinamo Zagreb - Balkani maçı ne zaman? 13:19
Zorya - Breidablik maçı ne zaman? Zorya - Breidablik maçı ne zaman? 13:16
Maccabi Tel Aviv - Gent maçı ne zaman? Maccabi Tel Aviv - Gent maçı ne zaman? 13:14
Slovan Bratislava - Olimpia Lubiana maçı ne zaman? Slovan Bratislava - Olimpia Lubiana maçı ne zaman? 13:11
G.Saray o alanda dibi gördü! G.Saray o alanda dibi gördü! 13:08
Lille - Klasvik maçı ne zaman? Lille - Klasvik maçı ne zaman? 13:08