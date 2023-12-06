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Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı CANLI İZLE | Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Konyaspor ve Beyoğlu Yeni Çarşı kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki,Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 09:51 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 10:11
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Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı CANLI İZLE | Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hangi kanalda?

Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. Konyaspor ile Beyoğlu Yeni Çarşı kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı 6 Aralık Çarşamba günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı MAÇI CANLI İZLE - TIKLA

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