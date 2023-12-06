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Eyüpspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Eyüpspor ile Ankara Demirspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 12:31 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 12:41
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Eyüpspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Eyüpspor - Ankara Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. Eyüpspor ile Ankara Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EYÜPSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eyüpspor - Ankara Demirspor maçı 6 Aralık Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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