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Manchester United'dan eleştirel haber yapan gazetecilere ambargo

Son dakika spor haberleri... İngiliz ekibi Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag hakkındaki eleştirel haberleri nedeniyle bazı gazetecileri bugünkü basın toplantısına almadı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 15:55
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Manchester United'dan eleştirel haber yapan gazetecilere ambargo

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Hollandalı teknik adamın oynanacak Chelsea maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısına, Sky Sports, Daily Mirror, ESPN ve MEN'in muhabirleri alınmadı.

Manchester ekibi, "bazı haber kuruluşlarına karşı beğenmedikleri haberler yaptıkları için değil, yorum yapma ya da itiraz etme fırsatı vermek adına kulüple temas kurmadıkları için harekete geçildiğini" doğruladı.

Kulübün açıklamasında, "Bunun savunulması gereken önemli bir ilke olduğuna inanıyoruz. Birlikte çalışma şeklimizin yeniden düzenlenmesine yol açmasını umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kararın iletişim direktörü Andrew Ward tarafından alındığı iddia edilirken, yasağın sadece bugünkü toplantıyı kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor.

Son günlerde çıkan haberlerde, alınan kötü sonuçların ardından Manchester Unitedlı futbolcuların teknik direktör Ten Hag'a inançlarını kaybettiği ileri sürülmüştü.

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Manchester United, 4 puanla son grubun sırasında yer alıyor. Premier Lig'de 14 maçın 6'sını kaybeden Erik Ten Hag yönetimindeki İngiliz temsilcisi, 24 puanla 7. sırada bulunuyor.

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