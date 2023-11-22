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Roma'da kalıcı
Romelu Lukaku ve Chelsea, yaz transfer döneminde bonservisini belirleme görüşmelerini sonuca bağlamaya hazırlanıyor. Kiralık oynadığı Roma'da teknik direktör Mourinho'yla kendini bulan 30 yaşındaki Belçikalı santrfor, 14 maçta 9 gol atarak saha dışındaki spekülatif hareketlerine rağmen yıldızını parlattı. İtalyan basını, Chelsea'nin Lukaku'ya yaz transfer dönemi için 38 milyon euro'luk bir fiyat etiketi koymayı kabul ettiğini ve bu anlaşmanın, sözleşmesine bir madde olarak ekleneceğini öne sürdü.
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