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Roma'da kalıcı

Romelu Lukaku ve Chelsea, yaz transfer döneminde bonservisini belirleme görüşmelerini sonuca bağlamaya hazırlanıyor. Kiralık oynadığı Roma'da teknik direktör Mourinho'yla kendini bulan 30 yaşındaki Belçikalı santrfor, 14 maçta 9 gol atarak saha dışındaki spekülatif hareketlerine rağmen yıldızını parlattı. İtalyan basını, Chelsea'nin Lukaku'ya yaz transfer dönemi için 38 milyon euro'luk bir fiyat etiketi koymayı kabul ettiğini ve bu anlaşmanın, sözleşmesine bir madde olarak ekleneceğini öne sürdü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Roma'da kalıcı
Romelu Lukaku ve Chelsea, yaz transfer döneminde bonservisini belirleme görüşmelerini sonuca bağlamaya hazırlanıyor. Kiralık oynadığı Roma'da teknik direktör Mourinho'yla kendini bulan 30 yaşındaki Belçikalı santrfor, 14 maçta 9 gol atarak saha dışındaki spekülatif hareketlerine rağmen yıldızını parlattı. İtalyan basını, Chelsea'nin Lukaku'ya yaz transfer dönemi için 38 milyon euro'luk bir fiyat etiketi koymayı kabul ettiğini ve bu anlaşmanın, sözleşmesine bir madde olarak ekleneceğini öne sürdü. Roma'nın da tecrübeli forveti takımda tutmak istediği ve İngiliz deviyle pazarlık masasına oturarak şimdiden Lukaku'nun bonservisi konusunda girişimlere başlayacağı belirtildi. Yaz transfer döneminin önemli isimlerinden biri olması muhtemel görülen Belçikalı forvetle, diğer kulüpler de yakından ilgileniyor.
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