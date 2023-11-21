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Kosova - Belarus maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 10. hafta maçlarında Kosova ile Belarus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kosova - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 10:20 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 10:40
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Kosova - Belarus maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Kosova - Belarus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 10. haftada Kosova ile Belarus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kosova - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOSOVA - BELARUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kosova - Belarus maçı 21 Kasım Salı günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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