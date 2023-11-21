Kosova - Belarus maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Kosova - Belarus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 10. haftada Kosova ile Belarus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kosova - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOSOVA - BELARUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kosova - Belarus maçı 21 Kasım Salı günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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