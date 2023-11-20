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Arnavutluk - Faroe Adaları maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 9. hafta maçlarında Arnavutluk ile Faroe Adaları karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arnavutluk - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 10:01
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Arnavutluk - Faroe Adaları maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Arnavutluk - Faroe Adaları maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Arnavutluk ile Faroe Adaları kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arnavutluk - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARNAVUTLUK - FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arnavutluk - Faroe Adaları maçı 20 Kasım Pazartesi günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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