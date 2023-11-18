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Macaristan - Karadağ maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 9. hafta maçlarında Macaristan ile Karadağ karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Macaristan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 16:10 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 16:20
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Macaristan - Karadağ maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Macaristan - Karadağ maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Macaristan ile Karadağ kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Macaristan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACARİSTAN - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Macaristan - Karadağ maçı 19 Kasım Pazar günü saat 17:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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