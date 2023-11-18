Dev protesto

İsrail'in oykırımına uğrayan Filistin halkına destek her geçen gün artıyor. Abluka altına alınan ve dünyada birçok spor müsabakasında büyük tepki gören Gazze saldırılarına Türk taraftarlar da sessiz kalmadı. 'Dört büyük takım'a gönül veren futbolseverler, bugün İsrail'in zulmüne 'dur' demek için protesto yürüyüşü düzenleyecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları 20.00'de İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde bir araya gelecek. Trabzonsporlu taraftar grupları ise 16.00'da Kent Meydanı'na doğru yürüyüşe geçecek.

SESSİZ KALMAK MÜMKÜN DEĞİL

Taraftar grupları yayınladıkları bildiri ile herkesi yürüyüşe davet etti. Açıklamada, "İşgalci, soykırımcı İsrail, yıllardır abluka altına aldığı bir halkı yok etmek için haftalardır Gazze'ye saldırıyor ve dünya bu soykırıma senelerdir olduğu gibi yine sessiz kalıyor! Soykırımcıların, zulmüne sessiz kalmak mümkün değildir! Tüm taraftar grupları ve temsilcileri olarak İsrail Konsolosluğu önünde buluşuyoruz! İsrail zulmüne tepkisini göstermek isteyen duyarlı herkesi bekliyoruz!'' ifadeleri kullanıldı.