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Lihtenştayn - Portekiz maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Lihtenştayn ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Lihtenştayn - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 10:50
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Lihtenştayn - Portekiz maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Lihtenştayn - Portekiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Lihtenştayn ile Portekiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lihtenştayn - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİHTENŞTAYN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lihtenştayn - Portekiz maçı 16 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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