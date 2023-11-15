BUGÜNKÜ MAÇLAR - 15 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
15 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?
22:45 İsrail - İsviçre
22:00 Etiyopya - Sierra Leone
19:00 D. Kongo - Moritanya 16:00 Ruanda - Zimbabve 16:00 Ekvator Ginesi - Namibya
19:00 D. Kongo - Moritanya
16:00 Ruanda - Zimbabve
16:00 Ekvator Ginesi - Namibya
22:45 Belçika - Sırbistan
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