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Belçika - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglere verilen arada hazırlık maçları sürüyor. Belçika ile Sırbistan, kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belçika - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 15:30
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Belçika - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Belçika - Sırbistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglere verilen milli ara devam ederken hazırlık maçları da sürüyor. Belçika ile Sırbistan kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Belçika - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELÇİKA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Belçika - Sırbistan maçı 15 Kasım Çarşamba günü saat 22.45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

BELÇİKA - SIRBİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Belçika: Sels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, Mangala; Doku, Lukaku, Trossard

Sırbistan: V Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Lukic, Kostic; Tadic, Mitrovic, Vlahovic

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