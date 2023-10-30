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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakibi Lüksemburg

Son dakika spor haberleri... A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakibi Lüksemburg. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 11:14
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakibi Lüksemburg

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 4. hafta maçında 31 Ekim Salı günü Çorum'da Lüksemburg ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Ay-yıldızlı takım, dört takımın mücadele ettiği 2. Grup'ta oynadığı ilk üç maçta sırasıyla Gürcistan'ı 3-0, Litvanya'yı 2-0 ve Lüksemburg'u 4-0 mağlup etti. Türkiye grupta 9 puanla zirvede yer alıyor.

Lüksemburg ise bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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