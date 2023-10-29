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Al Najma - Al Faisaly maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Kral Kupası

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Al Najma ile Al Faisaly karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Najma - Al Faisaly maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 17:10 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 17:31
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Al Najma - Al Faisaly maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Kral Kupası

Al Najma - Al Faisaly maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürüyor. Al Najma ile Al Faisaly karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Najma - Al Faisaly maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL NAJMA - AL FAISALY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Najma - Al Faisaly maçı 30 Ekim Pazartesi günü saat 15:15'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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