Al Hilal'de Neymar şoku! Ameliyat olacak

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Uruguay maçında sakatlanan Neymar'dan Al Hilal'e kötü haber geldi.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında ve menisküsünde yırtık tespit edildiğini, Brezilyalı oyuncusun ameliyat edileceğini açıkladı.
100 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Neymar, Al Hilal formasıyla 5 maçta 1 gol katkısı sağladı.
📄 أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب #كبير_آسيا "نيمار جونيور" لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية يعود لنا أقوى 💙#الهلال pic.twitter.com/3B0w7C0W7T— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 18, 2023