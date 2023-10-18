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Al Hilal'de Neymar şoku! Ameliyat olacak

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Brezilyalı yıldız oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 23:23 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 23:29
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Al Hilal'de Neymar şoku! Ameliyat olacak

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Uruguay maçında sakatlanan Neymar'dan Al Hilal'e kötü haber geldi.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında ve menisküsünde yırtık tespit edildiğini, Brezilyalı oyuncusun ameliyat edileceğini açıkladı.

100 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Neymar, Al Hilal formasıyla 5 maçta 1 gol katkısı sağladı.

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