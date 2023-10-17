URUGUAY BREZİLYA maçı hangi kanalda? Uruguay - Brezilya maç ne zaman? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Uruguay - Brezilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Uruguay ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uruguay - Brezilya maçı hangi kanalda? Uruguay - Brezilya maç ne zaman?

URUGUAY - BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA? URUGUAY - BREZİLYA MAÇ NE ZAMAN?

Uruguay - Brezilya maçı 18 Ekim Çarşamba günü saat 03.00'te oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.